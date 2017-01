Aktuell zieht Sturmtief "Egon" über Deutschland. Mit im Gepäck: Regen, Schnee und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Die Feuerwehr ist in Karlsruhe und der Region im Dauereinsatz. Das Karlsruher Marktamt hat daher Konsequenzen gezogen.

Auf ihrer Homepage warnt die Stadt vor schweren Sturmböen. Es muss nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe des Freitags mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern gerechnet werden. In exponierten Lagen seien sogar orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometern möglich. Die Wetterwarnung gilt noch den gesamten Vormittag bis 12 Uhr.

Das Karlsruher Marktamt hat bereits Konsequenzen wegen des Wetters gezogen. Wie Armin Baumbusch, Leiter des Marktamts, im Gespräch mit ka-news erklärt, wurden die Wochenmärkte an diesem Freitag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Unfallgefahr sei aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse zu hoch.

Feuerwehr in Karlsruhe im Dauereinsatz

Erste Schäden gab es bereits in den frühen Morgenstunden in der Region. In einer Pressemitteilung meldet die Branddirektion der Stadt Karlsruhe, dass ab 0.15 Uhr in der gemeinsamen Feuerwehrleitstelle von Stadt- und Landkreis Karlsruhe bis Freitagmorgen 68 sturmbedingte Schadensmeldungen eingegangen wären.

Die Anrufer meldeten umgestürzte Bäume, Bauzäune, Straßenbeschilderungen, abgerissene Gerüstverkleidungen und beschädigte Dächer. "Im gesamten Stadtgebiet Karlsruhe waren bis heute morgen 20 Einsätze zu verzeichnen", meldet die Branddirektion. Da das Sturmtief bis zum Nachmittag anhalten soll, ist nach Einschätzung der Branddirektion mit weiteren sturmbedingten Einsätzen heute zu rechnen.

Sturm deckt Dach über Containersiedlung für Flüchtlinge ab

Über einer Containersiedlung für Flüchtlinge in Waghäusel im Kreis Karlsruhe hat ein Sturm am Freitagmorgen ein Dach abgedeckt. Die rund 150 Bewohner der Container mussten in ein Haus umziehen, teilte die Polizei mit. Starker Wind hatte das Dach oberhalb der Container beschädigt.

Weil Reste des Dachs herunterfallen könnten, wurden die Bewohner aus der Siedlung gebracht. Sie konnten in einem unbelegtes Haus in der direkten Nachbarschaft untergebracht werden, wo laut Polizei Feldbetten und Matratzen bereitgestellt wurden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Wann die Container wieder bewohnbar sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Aktualisierung, 8.30 Uhr:

In einer aktuellen Pressemitteilung informiert die Karlsruher Polizei über Einsätze in ihrem Zuständigkeitsbereich. Bislang etwa 130 sturmbedingte Ereignisse musste das Polizeipräsidium Karlsruhe nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag ab Mitternacht in seinem Zuständigkeitsbereich verzeichnen. Über Personenschäden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Besonders betroffen waren vorwiegend durch umgestürzte Bäume, oft mit blockierten Fahrbahnen, der Raum Pforzheim und der Enzkreis sowie der Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Weitere Gefahren waren durch umherfliegende Müllsäcke, durch verschobene Müllcontainer und umgestürzte oder verschobene Bauzäune zu verzeichnen.

In einer Asylunterkunft der Marie-Curie-Straße in Waghäusel wurde gegen 2.30 Uhr das Zusatzdach von 60 doppelstöckigen Wohncontainern abgerissen. Das obere Containerstockwerk mit rund 150 Menschen musste vorsorglich geräumt werden. Sie kamen allesamt in einem angrenzenden freien Gebäude unter. Hilfskräfte des DRK und die Freiwillige Feuerwehr aus Philippsburg organisierten Feldbetten und stellten die Versorgung der Personen sicher.

Zu einem Verkehrsunfall beim Karlsruher Autobahndreieck kam es auf der A8 gegen 2.20 Uhr. Ein Pkw und ein Lastzug waren gegen einen auf der Fahrbahn liegenden größeren Ast gefahren. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden bei zirka 8.500 Euro.

Gegen 0.50 Uhr kam es im Ortsbereich von Walzbachtal-Wössingen zu einem Stromausfall. In Neulingen-Bauschlott stürzte gegen 0.55 Uhr sturmbedingt ein Baugerüst um und beschädigte das Nachbarhaus. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In Pforzheim in der Straße im Baumbusch beschädigte gegen 3.50 Uhr eine abgerissene Lkw-Plane einen geparkten Pkw. Hier liegt der Schaden bei 3.000 Euro. Gegen 5.50 Uhr fuhr auf der Bahnstrecke Pforzheim in Richtung Horb eine Diesellok gegen Baum. Dabei wurde der Tank aufgerissen und Diesel ist ausgetreten. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Die Bahn mit vier Fahrgästen wurde von der Bundespolizei evakuiert. Gleichfalls in Pforzheim in der Erbprinzenstraße flogen gegen 7.05 Uhr Dachziegel auf einen Pkw und verursachten einen Schaden von etwa 5.000 Euro.

In Karlsruhe-Durlach in der Weiherstraße stürzte um 6.05 Uhr ein Baum und beschädigte fünf Fahrzeuge im Hinterhof eines Privatgrundstücks. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Weiterer Schaden von 8.000 Euro war um 6.35 Uhr in der Karlsruher Moltkestraße entstanden, als ein Bauzaun auf parkende Fahrzeuge stürzte.

Wie sehen die Vorhersagen für die kommenden Tage aus? Hier geht's zum Wetter!