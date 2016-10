Eddi gerettet: Karlsruher Polizei befreit Kater aus misslicher Lage

Anzeige

Auf der Suche nach einem warmen Plätzchen hat Kater "Eddi" in der Nacht zum Mittwoch den Motorraum eines in der Douglasstraße geparkten Pkw ausgewählt. Da er zu Hause schmerzlich vermisst wurde, begab sich sein Frauchen auf die Suche und hörte aus dem Auto ein klägliches Miauen. Die zu Hilfe gerufene Polizeibeamtin ermittelte die Halterin des Fahrzeuges und "Eddi" konnte wohlbehalten aus dem Motorblock, in dem er sich verklemmt hatte, geborgen werden.