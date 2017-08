Mit einer Anfrage im Ortschaftsrat wollte die Durlacher CDU bereits im Mai erfahren, wie es mit Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf der neuen Turmbergterrasse aussieht und welche Maßnahmen die Stadt gegen Vermüllung und Vandalismus bisher unternommen hat.

In der Oktobersitzung stand das Thema nun am vergangenen Mittwoch endlich auf der Tagesordnung des Durlacher Ortschaftsrates. Man habe den kompletten Sommer abwarten wollen, so Ortsvorsteherin Alexandra Ries, um möglichst aussagekräftige Zahlen zu erhalten.

Nach Angaben des Durlacher Stadtamtes gab es drei Graffitis, von denen lediglich eines "nennenswert" gewesen sei und die insgesamt einen Schaden von rund 600 Euro verursacht haben. Zwei abgeknickte Sperrpfosten durch parkende Autos auf dem Gehweg habe es ebenfalls gegeben, die Reparatur habe 250 Euro gekostet.

Müll, Rückstände von Kohle, Grills und Sishapfeifen seien ebenso unangenehme Begleiterscheinungen der Party-Abende und -Wochenende wie Erbrochenes und Zigarettenkippen – an Spitzentage müssen, so das Stadtamt, bis zu 13 Säcke Müll an der Turmbergterrasse entsorgt werden.

Als präventive Maßnahmen wurden im Laufe des Sommers Aushang Müll- und Aschebehältnisse aufgestockt, eine Hausordnung mit Verhaltensregeln angebracht, Sperr- und Leitpfosten ebenso wie Halteverbotsschilder im Gehwegbereich ergänzt.

Hohes Besucheraufkommen - wenig Straftaten

Die Durlacher Polizei hat trotz der steigenden Besucherzahlen auf dem Turmberg erst einmal Entwarnung gegeben. So unangenehm die Begleiterscheinungen der neuen Popularität des Durlacher Ausflugsziels auch sind, so harmlos sind sie doch auch.

"Aus polizeilicher Sicht kann festgestellt werden, dass sich die Aussichtsplattform - insbesondere in den Sommermonaten – zum beliebten und stark frequentierten Treffpunkt verschiedensten Personen aller Alters- und Sozialschichten etabliert hat. Gemessen an diesem hohen Besucheraufkommen verzeichnete das Polizeirevier Durlach in dieser Zeit bislang verhältnismäßig wenig polizeilich relevante Straftaten und Ordnungsstörungen."

Seit der Eröffnung im Juni 2015 gab es demnach einige Fälle "groben Unfugs" – darunter ein Abistreich, drei Ruhestörungen, eine Körperverletzung, zwei PKW-Aufbrüche, eine Trunkenheitsfahrt, einen Diebstahl von Bierkisten, einen Verdacht auf sexuelle Belästigung, einen Streit und zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Nur in sechs dieser Fälle wurde Strafanzeige gestellt, wie die Leiterin des Durlacher Polizeireviers Gabi Evers in einer Stellungnahme erklärt.