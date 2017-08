Gegen Bausünden und Verfall: So will Durlach seine Altstadt schützen

Wie kann man es schaffen, die Durlacher Altstadt zu erhalten ohne gleichzeitig jeden Neubau zu verbieten? Über diese Frage wird in der Fächerstadt seit fast zwei Jahrzehnten diskutiert. In seiner November-Sitzung konnte der Durlacher Ortschaftsrat nun endlich seine Gestaltungssatzung für die Durlacher Altstadt auf den Weg bringen. Damit soll das historische Ensemble ein für alle Mal gegen "Bausünden" geschützt werden.

Viele der langjährigen Mitglieder des Durlacher Ortschaftsrates erinnern sich: Seit 18 Jahren ist das Gremium nun schon gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt Karlsruhe damit beschäftigt, ein Regelwerk zu erstellen, dass zukünftige Baumaßnahmen in der Durlacher Altstadt reglementiert.

Eine Monumentalaufgabe für die Stadtplaner, die dabei regelmäßig auch den ZJD (zentraler juristischer Dienst) der Stadt Karlsruhe mit ins Boot holen mussten, um zu entscheiden, wie weit die Vorschriften für Bauherren und Architekten gehen dürfen, ohne zu einschränkend zu wirken.

Alle Fraktionen ziehen mit

In seiner November-Sitzung nun konnte der Durlacher Ortschaftsrat endlich das "Verfahren zur Aufstellung der Gestaltungssatzung durch eine öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfs" beschließen. Dass dies nach dem jahrelangen, fraktionsübergreifenden "Kampf" für das "Durlacher Regelwerk" einstimmig geschah, war nicht weiter überraschend.

Auch wenn manch einem das Regelwerk noch nicht weit genug geht, wollte doch keine der Fraktionen das Verfahren in irgendeiner Form "blockieren" – zu lange hat man mit dem Stadtplanungsamt an der Umsetzung gearbeitet.

"Heute ist ein guter Tag für die Durlacher Altstadt"

Martin Pötzsche von den Grünen erklärte, man habe die Wünsche der Eigentümer und Bewohner gut mit dem Erhalt des historischen Erbes vereinbart, er wünscht sich aber eine Ergänzung um ein Infopapier zur energetischen Sanierung historischer Gebäude, das an Bauherren, Architekten und Eigentümer weitergegeben werden kann. SPD-Rat Dr. Jan-Dirk Rausch freute sich, dass man nach 18 Jahren nun endlich eine Gestaltungssatzung habe und ergänzte, dass man nun in der Anwendung schauen müsse ob und wo nachgebessert werden muss. Auch die CDU freute sich und erklärte: "Heute ist ein guter Tag für die Durlacher Altstadt".

Wichtig sei, so waren sich alle Fraktionen einig, dass die Gestaltungssatzung sowohl von städtischer Seite als auch vom Ortschaftsrat nun offensiv nach außen getragen werden muss. Jeder, der in dem rund 32 Hektar großen Gebiet bauen oder sanieren möchte, müsse von Anfang an wissen, an was er sich zukünftig zu halten hat.

Ortsbild erhalten und Spielräume für Neues schaffen

Eine Grundaussage der neuen Gestaltungssatzung lautet: "Das Ortsbild und die vorhandenen Baustrukturen in ihrer Maßstäblichkeit und mit ihren ortstypischen Gestaltungsmerkmalen sollen bei allen baulichen Maßnahmen grundsätzlich erhalten werden."

Veränderungen im Erscheinungsbild von Gebäuden müssen sich laut dem neuen Regelwerk am Bestand orientieren und sich in die umgebende Bebauung einfügen. Vorhandene Gestaltungsmängel müssen im Zuge baulicher Maßnahmen beseitigt werden. Im Sinne einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung sollen aber auch neue, an die gestalterischen Ziele dieser Satzung angepasste Lösungen möglich sein."

Weiter heißt es: "Mit der Gestaltungssatzung soll eine möglichst nachvollziehbare, verbindliche Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten zur Anordnung der Baukörper, der baulichen Ausführung wesentlicher Bauteile (Dach, Fassade, Öffnungen) aber auch zu baulichen Details (Fenster, Werbeanlagen, Einfriedungen) im Hinblick auf ihre Gestaltung geschaffen werden." Die Gestaltungssatzung soll Spielräume für Neubauten eröffnen und dabei eine harmonische Ensemblewirkung begünstigen. Die Vorschriften werden ausgehend von den örtlichen, durch die Durlacher Bau- und Planungsgeschichte geprägten Gegebenheiten entwickelt und präzisieren die allgemeinen Anforderungen, die sich aus der Landesbauordnung ergeben.

Nachlesen kann man die Geschichte und den Inhalt der Durlacher Gestaltungssatzung auf den städtischen Seiten im Internet.