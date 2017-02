Der Durlacher Ortschaftsrat kommt am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Es geht unter anderem um das Neubaugebiet "Oberer Säuterich", sowie um die Schließung öffentlicher Toiletten.

Der Ortschaftsrat Durlach trifft sich am Mittwoch, 1. Februar, um 17 Uhr im Bürgersaal des dortigen Rathauses zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Dabei steht der Beschluss der Ortschaftsräte zum Ergebnis des städtebaulichen Entwurfsverfahrens "Oberer Säuterich" ganz oben auf der Tagesordnung.

Weiter beschäftigt sich das Gremium unter Vorsitz von Ortsvorsteherin Alexandra Ries mit dem Ergebnis der Eigentümerbefragung in Durlach-Aue, dem Vorhaben bezogenen Bebauungsplan "Amalienbadstraße 41, 1. Änderung" und der Schließung der öffentlichen Toilettenanlage in der Ernst-Schiele-Hütte im Rahmen des Haushaltsstabilisierungsprozesses.

Weitere Themen sind die Einrichtung einer Vorbereitungsklasse an der Friedrich-Realschule, ein Antrag der SPD-Fraktion zur Beleuchtung an der Jean-Ritzert-Straße und eine Anfrage der Grünen-Fraktion zum Parken in der Seboldstraße. Mitteilungen des Stadtamts Durlach und mündliche Anfragen beschließen die Sitzung.