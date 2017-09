In Durlach ist am kommenden Wochenende wieder einiges geboten: Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, findet die Durlacher Kerwe statt. Mit auf dem Programm stehen das Weinfest auf dem Saumarkt und der verkaufsoffene Sonntag.

Beim zehnten Durlacher Weinfest auf dem Saumarkt, das traditionell im Rahmen der Durlacher Kerwe stattfindet, können Besucher von Samstag, 16. bis Sonntag, 17. September, eine ganze Reihe von Weinen probieren. Ausgeschenkt wird an den Ständen samstags von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Am Sonntag laden die Geschäfte der Durlacher Altstadt beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein. Darüber hinaus geben in dieser Zeit vor dem dortigen Rathaus sozial engagierte Vereine und Verbände beim ebenfalls jährlichen"Markt der Möglichkeiten" Einblick in ihre vielfältigen Tätigkeiten.

So fahren Bahnen und Busse nach Durlach

Für Fahrgäste der Trambahnlinie 1 setzen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) für das Wochenende nach eigener Aussage Busse als Schienenersatzverkehr ein, der die Pfinztalstraße nördlich auf der Route der Buslinie 31 umfahre. Dieses Betriebskonzept sei bereits bei den verkaufsoffenen Sonntagen in der Vergangenheit erfolgreich angewandt worden, so die VBK.

Die Tramlinie 1 ende am 17. September zwischen 13 und 18 Uhr an der Haltestelle Auer Straße. Anschließend wenden die Bahnen über das Gleisdreieck Pforzheimer Straße und fahren wieder zurück in Richtung Karlsruher Innenstadt.

Der Schienenersatzverkehr soll im Zehn-Minuten-Takt von der Haltestelle Bahnhof Durlach über die Zwischenstopps An der Fayence und Ochsentorstraße zur Haltestelle Durlach Turmberg fahren. Dort bestehe Anschluss auf die Buslinie 21, 23, 26 und 29.

Die Tramhaltestellen Schlossplatz, Turmberg und Karl-Weysser-Straße werden am Sonntagnachmittag nicht bedient, so die VBK weiter. Die Haltestelle Friedrichschule werde ersatzlos aufgehoben. Eine Beförderung von Fahrrädern sei in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht möglich.