Durch die Wüste: Karlsruher läuft allein durch den Iran

Anzeige

Bücher liebt nach eigenen Angaben das Abenteuer. Der Karlsruher lief bereits durch das Königreich Bhutan, durchquerte die Atacamawüste in Chile, umrundete das komplette Mont Blanc Massiv zu Fuß und rannte durch das höchste Gebirge der Erde, den Himalaya.

Jetzt bereitet sich der 38-jährige auf seine nächste extreme Herausforderung vor: das Projekt Expedition Kavir, eine Durchquerung der Kavir Wüste im Iran von Nord nach Süd. Der Start erfolgt am 21. Oktober in der Stadt Damghan am nördlichen Rand der Wüste. Der Abenteurer wird ohne Team oder andere motorisierte Unterstützung durch die menschenleere Landschaft der Kavir Wüste laufen und dabei 700 Kilometer in 14 Tagen zurücklegen.

Wasservorräte nur alle 100 bis 150 Kilometer auffüllen

Die besondere Herausforderung dieses Extremlaufs: Er ist komplett auf sich alleine gestellt und muss sein gesamtes Equipment inklusive Wasser- und Essensvorräte mit sich führen. Ein Ziehwagen dient ihm dabei als Transportsystem. Gut 40 Kilo Gewicht wird Bücher auf diese Weise durch die Wüste ziehen.

Eine weitere Herausforderung stellt die Wasserversorgung während der Expedition dar. Der Abenteurer wird nur alle 100 bis 150 Kilometer kleine Zivilisationspunkte erreichen, an denen er seine Wasservorräte auffüllen kann.

Nach 14 anstrengenden Etappen und insgesamt 700 Kilometern plant der 38-jährige seinen Zieleinlauf in Yazd, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz am südlichen Rand der Kavir Wüste.

Dieses Abenteuer wird die körperliche und mentale Grenze des Athleten, der seine Erfahrungen und Erkenntnisse auch im Rahmen von Vorträgen weitergibt, erneut auf die Probe stellen. Ganz nach Büchers Motto: "Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet."