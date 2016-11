Durch Starkregen? Sechs Unfälle auf der A5 sorgen für Vollsperrung

Anzeige

Es musste eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Offenburg ausgeleitet. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn zwischen Offenburg und Appenweier verunreinigt. Deren Beseitigung einige Stunden in Anspruch nahm. Teilweise liefen die Betriebsstoffe in den Mühlbach. Die Feuerwehr musste eine Ölsperre eingerichten.

Auf der Gegenfahrbahn ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit einer leicht verletzten Person. Hier sind zwei Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Zur Verkehrsaufklärung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Nach erster Einschätzung dürften die Unfälle aufgrund plötzlich einsetzenden Starkregens in Verbindung mit der auf Autobahnen üblicherweise hohen Geschwindigkeiten verursacht worden sein, so die Polizei.