vor 16 Stunden Rheinstetten "Duell der K.o.-Maschinen": Boxer Feigenbutz kämpft in Rheinstetten um Titel

Der Sauerland-Boxstall lässt seine Nachwuchshoffnungen ran: Am Samstag steigen in der Ufgauhalle in Rheinstetten bei Karlsruhe Vincent Feigenbutz und Leon Bauer in den Ring. Lokalmatador Feigenbutz hat es im Kampf um den IBF-Interkontinentaltitel im Supermittelgewicht mit dem Münchner Mike Keta zu tun.