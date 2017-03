Aufregung in Wolfartsweier: Bereits zum zweiten Male binnen kurzer Zeit rückte die Polizei mit großem Aufgebot in den Karlsruher Stadtteil aus. Die Beamten sprichen von einer "vermeintlichen Bedrohungslage", können aber Entwarnung geben.

Nach Aussage der Karlsruher Polizei hat ein offensichtlich psychisch angeschlagener Mann zum zweiten Mal innerhalb einer Woche im Stadtteil Wolfartsweier für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. "Nachdem der 21-Jährige am vergangenen Donnerstag in einem dubiosen Voice-Mail Drohungen ausgestoßen und so die Polizei auf den Plan gerufen hatte, kündigte er in einem am Dienstagnachmittag bekannt gewordenen Chat ein von ihm verursachtes Explosionsszenario an seiner Wohnanschrift an", heißt es in einer aktuellen Pressemeldung.

Das Anwesen wurde hieraufhin von der Polizei geräumt und nach dem Eintreffen von Spezialkräften betreten. Die Durchsuchung der Räume führte nicht zur Feststellung des 21-Jährigen. Doch stießen die Beamten auf eine Vorrichtung, die dem angekündigten Geschehen entsprechende Äußerlichkeiten aufwies. Nach einer genauen Inaugenscheinnahme stellte sich diese aber als harmlos heraus.

Die Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort des jungen Mannes dauern bis zur Stunde an. Wie berichtet, war er am Donnerstagnachmittag von der Polizei in der Karlsruher Innenstadt entdeckt und in Gewahrsam genommen worden.