Droh-Briefe an Schulen: Polizei in Karlsruhe und Pforzheim im Einsatz

Am Dienstagmorgen ist die Polizei zu mehreren Schulen in Karlsruhe und Pforzheim gefahren. Hier waren mehrere Drohschreiben eingegangen. Die Polizei schätzt die Briefe aber als "nicht sehr ernstzunehmend" ein.

In sechs Schulen in Karlsruhe und Pforzheim sei jeweils ein Drohschreiben eingegangen. Diese hatten nach Aussage der Polizei den gleichen Wortlaut. Experten der Polizei schätzen die Drohungen als nicht ernstzunehmend ein, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit ka-news. Dennoch seien Beamte zu den Schulen gefahren, um dort Präsenz zu zeigen. Für den Mittag kündigt die Pressestelle nähere Informationen zu dem noch laufenden Polizeieinsatz an.

Weitere Informationen folgen.