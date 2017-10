Mithilfe von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz und Rauchgiftfahndern aus Karlsruhe ist es Beamten in Rotterdam gelungen, ein internationale Drogenbande dingfest zu machen.

Die vier mutmaßlichen Drogenhändler wollten mehr als elf Kilogramm Kokain von den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln - das Rauschgift hatte einen Verkaufswert von über einer Million Euro. Sie wurden am 18. Oktober auf frischer Tat geschnappt, wie das Landeskriminalamt in Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung und eines Lagerhauses stellten Beamte drei Autos, eine Geldzählmaschine und zwei Dutzend Mobiltelefone sicher. Durchsuchungen fanden auch in Dortmund und Dierdorf (Kreis Neuwied/Rheinland-Pfalz) statt.

Die Männer im Alter zwischen 33 Jahren und 44 Jahren sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach Deutschland ausgeliefert werden. Sie hatten in mehreren Bundesländern agiert. Ihnen drohen wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Kokain langjährige Haftstrafen.

In Baden-Württemberg gibt es in Karlsruhe und Stuttgart spezielle Ermittlungseinheiten zur Bekämpfung der organisierten/schweren, grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Die Einheiten bestehen paritätisch aus Zollbeamten des Zollfahndungsamtes Stuttgart und Polizeibeamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Durch die Zusammenlegung der beiden Verwaltungen wird die Ermittlungsarbeit gebündelt und verstärkt.