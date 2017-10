vor 1 Stunde Obrigheim Dritter Castor-Transport auf dem Neckar unterwegs

Auf dem Neckar wird am Mittwoch erneut hoch radioaktiver Müll transportiert. Ein Spezialschiff habe am Morgen gegen 5.35 Uhr am stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim abgelegt, teilte der Energieversorger EnBW mit.