vor 22 Minuten Karlsruhe Dreiste Masche: Frau versucht 77-Jährigen in Mühlburg zu bestehlen

Mit einer hinterlistigen Masche wollte in der Nacht zum Montag eine noch unbekannte Frau einem älteren Mann im Karlsruher Stadtteil Mühlburg Bargeld stehlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte sie mitten in der Nacht gegen 0.15 Uhr bei einem 77-jährigen Mann in der Eckenerstraße und gab vor, ihren Hausschlüssel verloren zu haben.