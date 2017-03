Zwei Männer, die "nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen" haben, haben am Samstag versucht Fahrräder zu klauen. Ungeschickt nur, dass die Räder direkt vor einem Polizeiposten abgestellt waren. Und so war der Weg nach der Verhaftung nicht sonderlich weit.

Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer wurden am frühen Samstagmorgen bei dem Versuch zwei Fahrräder zu stehlen vorläufig festgenommen. Das geht am Montag aus einem Pressebericht der Polizei hervor. Die beiden hatten sich gegen 4.30 Uhr an Fahrrädern, die direkt neben einem Polizeidienstgebäude auf dem Behördenzentrum in der Moltkestraße standen zu schaffen gemacht.

Sie wurden dabei von einem Polizisten beobachtet, der dann zusammen mit Kollegen die sichtlich überraschten Männer vorläufig festnahm. Beide hatten nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Wache wieder verlassen.