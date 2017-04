Mit den wärmeren Temperaturen werden auch immer mehr Fahrräder vom Keller auf die Straße gebracht. Das nutzen Langfinger allerdings aus. Ein Schutz könnte das Codieren von Rädern sein. Der Polizeisportverein startet im April in die neue Codiersaison.

In der kommenden Woche beginnt das Team des Polizeisportvereins Karlsruhe mit der Codiersaison 2017. Ab dem 25. April - jeweils dienstags im 14-tägigen Turnus - in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr - versehen die freiwilligen Helfer des PSV im Foyer des ehemaligen Präsidiumsgebäudes in der Beiertheimer Allee 16 wieder Fahrräder mit der unverwechselbaren Nummer.

Der sichtbar am Rahmen angebrachte Code ist nach wie vor ein wertvoller Diebstahlsschutz, heißt es von der Pressestelle der Polizei: "Nicht nur, dass er den Weiterverkauf für den Langfinger uninteressant macht, das Wiederauffinden eines gestohlenen Rades wird durch die Zahlenkombination auch deutlich erleichtert."

Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis und - wenn möglich - ein Eigentumsnachweis. Auch 2017 bleibt es bei einer Unkostenbeteiligung von 5 Euro pro Fahrrad. Eine vorherige telefonische Anmeldung an der Pforte des Polizeigebäudes (Telefon 0721/939-5992) ist zwingend erforderlich.