vor 2 Stunden Karlsruhe Diebstahl am Albtalbahnhof: Unbekannter bricht Bahn und Automaten auf

Ein Dieb brach am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags eine Bahn am Albtalbahnhof auf. Die Karlsruher Polizei bittet Zeugen in einer Pressemitteilung um Mithilfe.