vor 1 Stunde Karlsruhe Dieb kommt nach Tat wieder zurück: Polizei verhaftet 29-Jährigen in Karlsruhe

Ein Dieb hat am Mittwoch gleich zwei Mal versucht Gegenstände aus einem Drogiermarkt in der Werderstraße zu klauen. Die Polizei konnte den 29-Jährigen dann allerdings in der Nähe des Tatorts verhaften.