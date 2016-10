Anzeige

"Wer in eine Schuldenfalle geraten ist und nach Hilfe ruft, braucht meist rasche Unterstützung. Betroffene klagen zunehmend über lange Wartzeiten in den Schuldnerberatungen in Karlsruhe“, begründen Stadträtin Sabine Zürn und Stadtrat Niko Fostiropoulos ihre Anfrage zu überschuldeten Haushalten und Schuldnerberatungen in Karlsruhe.

Sie fragen nach der Situation der Schuldnerberatungen in den letzten Jahren in Bezug auf Personal, Anzahl der Hilfesuchenden und Wartezeiten. Weiter wollen sie wissen, wie sich die Zahl der überschuldeten Haushalte in den letzten Jahren entwickelt hat, welches die Hauptgründe für Verschuldung sind und ob es die Stadt im Rahmen ihrer Ziele zur Armutsbekämpfung für notwendig hält, Ressourcen und Ausstattung der Schuldnerberatungen zu verbessern.

Vor allem Haushalte mit geringem Einkommen würden schnell in einen Schuldenkreislauf geraten, stellen die beiden Stadträte in einer Mitteilung an die Presse fest. Möglichst rasche Beratung und Unterstützung könne gravierende Folgewirkungen verhindern. Die Anfrage soll klären helfen, ob in Karlsruhe die dafür erforderlichen Kapazitäten vorhanden sind.