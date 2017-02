Dichterer Takt zur Fastnacht: VBK bieten zusätzliche Nightliner-Fahrten an

Damit alle Narren rund um die Fastnachtszeit zu den Feiern, und auch wieder zurück, kommen, setzten die Verkehrsbetriebe in zwei Nächten mehr Nightliner ein. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemeldung.

Die VBK können ihren Fahrgästen in der Nacht vom "Schmutzigen Donnerstag", 23. Februar, auf Freitag, 24. Februar, sowie in der Nacht vom Rosenmontag, 27. Februar, auf Fastnachtsdienstag, 28. Februar, zusätzliche Nightliner-Fahrten anbieten. In den genannten Nächten wird das Angebot auf allen Nightliner-Linien verdichtet. Dies gilt für die S1/S11, die S2, die Tramlinien NL1 und NL2, die Buslinien NL3, NL4, NL5 und NL6 sowie für alle NL-Anruflinientaxis.

In den beiden genannten Nächten gibt es zusätzliche Abfahrten aller vom Karlsruher Marktplatz verkehrenden Linien um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr. Somit kann in diesen Nächten – zusammen mit den regulären Fahrten ab der Haltestelle Marktplatz um 4.30 Uhr – ein durchgängiger Stundentakt angeboten werden. Die Bahnen der Linie S1/S11 verkehren mit wenigen Ausnahmen bis nach Hochstetten beziehungsweise Ittersbach (Abfahrt 3.30 Uhr nur bis Ettlingen; Abfahrt 4.30 Uhr nur bis Neureut). Die Bahnen der Linie S2 verkehren alle nach Rheinstetten beziehungsweise Spöck.