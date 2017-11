Karlsruhe ist im Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2017. Dieser wird im Dezember in Düsseldorf verliehen. Ob Karlsruhe die Auszeichnung bekommt, entscheidet am Verleihungs-Abend das Publikum

Die Stadt Karlsruhe ist für den "Jubiläumspreis für Städte und Gemeinden" nominiert, den die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums gemeinsam mit der Allianz Umweltstiftung vergibt. Neben den Städten Pirmasens und Pfaffenhofen wird die Fächerstadt für das Düsseldorfer Publikum am 8. Dezember, dem Abend der Preisverleihung, direkt zur Abstimmung stehen.

Unter die drei Finalistinnen wurde die Stadt Karlsruhe gewählt, weil sie nachhaltige Entwicklung als Gemeinschaftsaufgabe betrachtet, die nur gelingen kann, wenn der Prozess von der Stadtgesellschaft aktiv mitgestaltet wird. Dies hat die Fächerstadt 2015 unter Beweis gestellt, als sie von der Stiftung bereits mit dem Titel "Deutschlands nachhaltigste Großstadt" gewürdigt wurde.

Das Preisgeld in Höhe von 35.000 Euro investierte Karlsruhe in den 2016 gestarteten Projektwettbewerb "Meine Zukunft. Dein Projekt." und stellte die Mittel so den Karlsruher Bürgern zur Verfügung. Insgesamt 19 Projektideen für eine nachhaltige Entwicklung wurden aus Vereinen und gemeinnützigen Organisationen eingereicht. Die fünf aussichtsreichsten Projekte erhielten 5.000 Euro zu ihrer Umsetzung, das Projekt "Karlsruher Lastenradinitiative" bekam weitere 10.000 Euro zu seiner Ausgestaltung.