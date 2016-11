Anzeige

CSU-Chef Horst Seehofer sagte in München, CDU und CSU seien sich einig. Das sei wichtig. Konkret wollte er aber nicht sagen, dass die CSU Steinmeier unterstützt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hatte Steinmeier zuvor als guten Kandidaten bezeichnet.

"Der richtige Kandidat zur richtigen Zeit. Es ist gut, dass sich Verantwortungsbewusstsein und Vernunft nun auch bei den Regierungsparteien CDU und CSU durchgesetzt haben", so der Kreisvorsitzende der Karlsruher SPD Parsa Marvi.

Steinmeier werde mit seinen diplomatischen Fähigkeiten und auf Basis von festen Werteüberzeugungen ein guter Bundespräsident werden und dem Land in bewegten Zeiten Orientierung geben. Marvi lobt das Vorgehen der SPD-Spitze: "Es war richtig, sich von Anfang an klar auf den populärsten Politiker in Deutschland mit Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsidentschaftskandidat festzulegen. Frau Merkel und Herrn Seehofer ist es einfach nicht gelungen, eine überzeugende Alternative aufzustellen."

Mit Steinmeier biete Deutschland einen ersten Mann im Staate auf, der mit seiner Besonnenheit gewissermaßen ein Gegenmodell zur Polarisierung und Banalisierung darstellt, die von einem Donald Trump ausgehe. "Seine Wahl wird unser Land voranbringen", kommentiert Marvi den heutigen Tag.