Pünktlich zum Wochenende zeigt sich der Oktober im Südwesten sonnig. Dann sind Temperaturen von über 20 Grad drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Am Freitagvormittag können im Norden noch ein paar Tropfen fallen, im Süden gibt es gebietsweise Nebel. In der Nacht zum Samstag klart es dann aber überall auf. Samstag und Sonntag werden insgesamt sonnig, nur stellenweise hält sich länger Nebel. Im Kraichgau werden Werte von 21 Grad erreicht, am Sonntag wird es noch ein bisschen wärmer. Mit viel Sonne geht es auch in der kommenden Woche weiter. "Das Hochdruckwetter hält an", sagte ein Sprecher.

