Nach Unwettern und etwas kühleren Temperaturen wird es im Südwesten allmählich wieder wärmer. Am Montag seien Temperaturen bis zu 23 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

"Im Laufe der Woche kehrt der Sommer sogar kurz zurück", sagte DWD-Meteorologe Clemens Steiner. Am Mittwoch sei mit sommerlichen 29 Grad zu rechnen. Einzelne Gewitter seien am Mittwoch noch die Ausnahme. Auch gegen Ende der Woche bleibe es sonnig, allerdings rechne der DWD von Donnerstag an mit Gewittern. "Dann wird es wieder unbeständig in Baden-Württemberg", so der Meteorologe.

Bereits am Montag hat der DWD eine Vorwarnung vor einer Wärmebelastung verschickt: So sei am Mittwoch eine mäßige Wärmebelastung erwartet, am Donnerstag müsse bei gefühlten Temperaturen von über 32 Grad sogar mit einer starken Wärmebelastung gerechnet werden. Ein gleiches Bild prognostiziert der DWD auch für Freitag und Samstag. Erst am Sonntag soll die Wärmebelastung dann wieder nachlassen.

