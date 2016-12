Die wenig genutzen Linien 5 und 6 zusammenlegen? Nach dem Vorschlag des Gemeinderats fragte ka-news seine Leser per Umfrage nach ihrer Meinung zum Thema. Eine eindeutige Mehrheit kam dabei nicht zustande.

Ein aktuelles Thema im Karlsruher Gemeinderat ist ein Antrag der Freien Wähler, der die Straßenbahnlinien 5 und 6 betrifft. Die Partei schlägt vor, die beiden am wenigsten genutzten Linien der Stadt zu einer zu vereinen. Dazu sollten die Endhaltestellen der Linie 6 am Technologiepark und der Linie 5 in Rintheim zusammengelegt werden. Das Ziel wäre eine Fahrgaststeigerung und eine Reduzierung der Betriebskosten.

Meinungen der Leser gespalten

Die ka-news-Umfrage zu einer möglichen Zusammenlegung der Bahnlinien 5 und 6 ergab kein eindeutiges Ergebnis. Im Gegenteil: Die Leserschaft zeigt sich in ihrer Meinung gespalten. Rund 46 Prozent der Leser finden eine Verbindung der beiden Linien sinnvoll, 45 Prozent halten das Vorhaben für überflüssig. Die restlichen 8.97 Prozent haben zum Thema keine Meinung. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

"Der Fünfer nach Rintheim könnte entfallen"

Kommentator lenkdreiachser sagt zum Thema: "Man könnte den Sechser eigentlich nach Rintheim fahren lassen. Dann wäre auch ein ausgedünnter Fünfer auf dem Ostast meines Erachtens vertretbar. Die Führung zum Hirtenweg ist ja nur eine Verlegenheitslösung, um irgendwie wenden zu können."

"Denkbar wäre auch, den Vierer vom Technologiepark nach Rintheim fahren zu lassen und von dort zum Hauptfriedhof und dann auf dem regulären Weg in die Innenstadt. Das wäre ein kleiner Umweg für den Vierer, aber dafür kämen die Rintheimer direkt zum Marktplatz und der Fünfer nach Rintheim könnte entfallen", lautet Vorschlag von dipfele.



"Auch auf allen anderen Linien wird außerhalb der Stoß- und Schulzeit ziemlich viel Luft spazieren gefahren. Dass viele Bahnen manchmal überfüllt und manchmal vollkommen leer sind, liegt in der Natur der Sache", kommentiert User Originalteil.