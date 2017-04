Mit Regen und Schnee bringt der April im Südwesten auch weiterhin wechselhaftes Wetter. Am Dienstag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes anhaltender Regen im Südwesten aufziehen.

Vom Südschwarzwald bis über die Donau sind zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden möglich. "Insbesondere Oberschwaben ist betroffen", teilte ein Experte des DWD mit. "Der Regen tut aber der Natur gut, es ist viel zu trocken". In der Nacht zum Mittwoch ist laut Wetterdienst oberhalb von 600 Metern Glätte durch Schneematsch und Schnee möglich.

In höheren Lagen der Schwäbischen Alb und des Schwarzwaldes kann sich eine Schneedecke von 1 bis 5 Zentimetern bilden. Zum Schlitten- oder Skifahren wird dies den Angaben zufolge wohl eher nicht reichen.

Am Mittwoch kann es dann Schauer, oberhalb von 600 Metern auch wieder Schnee geben. Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich, die Gefahr für Bodenfrost bleibt vorerst. Die Skilifte im Schwarzwald werden nicht wieder in Betrieb genommen, sagte ein Sprecher des Tourismusverbandes. Hierfür reiche der angekündigte Schnee in den Bergen nicht aus. Zudem seien die meisten Anlagen bereits abgebaut, Seilbahnen werden für den Sommer umgerüstet.

Wärmer wird es voraussichtlich erst am Sonntag. Dann soll es laut Wetterdienst auch frostfrei werden.

