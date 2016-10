Denkanstöße für Frauen: Moderatorin Birgit Schrowange zu Gast in Karlsruhe

Anzeige

Am Samstag stellte Birgit Schrowange ihr Buch "Es darf gerne ein bisschen mehr sein!" in Karlsruhe vor. "Offen plauderte sie über ihre kleinen Schönheitsgeheimnisse, ihr Leben als alleinerziehende Mutter und wie sie den Sprung aus der sauerländischen Provinz in die Medienbranche geschafft hat", so eine Pressemeldung zur Veranstaltung.

Im Anschluss an die Buchvorstellung und einem kleinen Modeexkurs schrieb Birgit Schrowange Autogramme und posierte für Fotos vor der Handykamera. Musikalisch begleitet wurde das Ganze durch Songs von Schrowange selbst.

Die Hobbysängerin nimmt seit Jahren Gesangsunterricht und hat nun drei eigene Lieder aufgenommen, die auf einer CD als Beilage ihres Buches zu hören sind. "Ich werde nie eine Edith Piaf, aber singen macht mich einfach glücklich", so Birgit Schrowange über ihr Gesangsdebüt.