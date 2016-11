Anzeige

Der Zeuge beobachtete laut Pressemitteilung, wie sich der Tatverdächtige an der Türe eines Imbisses in der Erzbergerstraße zu schaffen machte, und verständigte umgehend die Polizei. Beamte des Polizeireviers Marktplatz konnten den 30-Jährigen noch am Tatort festnehmen. Er hatte dort bereits eine Türe aufgehebelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde er am Donnerstag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.