vor 58 Minuten Karlsruhe Dach in Flammen: 2 Verletzte bei Lagerhallenbrand in Grünwinkel

Am Sonntagabend kam es in der Liststraße im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel zu einem Brand in einer Lagerhalle. Zwei Personen wurden verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.