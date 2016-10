Dach aus Palmwedeln: Karlsruher Juden feiern Laubhüttenfest

Anzeige

"Ich habe die Laubhütte für diejenigen Juden in Karlsruhe aufgestellt, die selbst keine Hütte auf dem Balkon oder im Garten aufbauen können", erläutert der Rabbiner seine Intention. Gleichzeitig ist die Sukka für jeden frei zugänglich - auch für Neugierige.

Sie steht in der Ständehausstraße hinter der Stephanskirche und sieht aus wie ein Pavillon mit einem Dach aus Palmwedeln und weißen Planen statt Wänden. Aus praktischen Gründen hat Rabbiner Mendelson keine richtige Laubhütte gebaut, sondern ein stabiles Zelt, das mit Stühlen und einem Tisch ausgestattet ist und für jeden 24 Stunden täglich frei zugänglich ist.

Das Laubhüttenfest, genannt Sukkot, zählt zu den Feiertagen des Judentums und fällt in die Zeit zwischen Spätsommer und Herbst, es beginnt am 15. Tischrei, dem ersten Monat im jüdischen Kalenderjahr. Dieses Jahr findet Sukkot vom 16. Oktober bis zum 26. Oktober statt.

Sukkot soll daran erinnern, wie das jüdische Volk beim Auszug aus Ägypten 40 Jahre lang in der Wüste Sinai wanderte und in Zelten hauste. Aus diesem Grund sollen jüdische Männer während der Sukkot-Woche alle Mahlzeiten in der Sukka einnehmen - Frauen dürfen, müssen aber nicht in der Sukka speisen.

Das Laubhüttenzelt selbst hat mehrere Bedeutungen: Hauptsächlich soll es an den Auszug aus Ägypten erinnern. Außerdem steht es auch für die Wolken, die Gott zum Schutz vor Sonne und Hitze in der Wüste über dem jüdischen Volk hat schweben lassen. Auf einer weiteren Ebene erinnert das Zelt als einfache Behausung an die Vergänglichkeit aller materiellen Dinge.