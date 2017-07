vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Crazy Palace: Dinnershow auf dem Messplatz mit Luftakrobatik

Noch ausgefallener, noch exklusiver und - dank einer neuen Zeltkonstruktion - noch höher will die Dinnershow "Crazy Palace" Ende November in eine neue Runde starten. Das zumindest versprachen die Organisatoren am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs in der "Buhlschen Mühle" in Ettlingen.