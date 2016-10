Crazy Palace: Dinnershow auf dem Messplatz geht in die vierte Runde

Anzeige

"Die Künstler für Crazy Palace – Dinnershow mal Anders freuen sich schon auf ihren Auftritt in Karlsruhe", so Rolf Balschbach vom Management. Ab dem 23. November gebe es, bereits in der vierten Spielzeit, wieder ein neues Spektakel, das "Besucher an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt, ihnen besondere Abende in Karlsruhe bietet, die sie mit dem neuen faszinierenden Programm in vollen Zügen genießen können."

Mehr Infos gibt es auf der Internetseite des Veranstalters: hier.