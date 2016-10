Ciao Karlsruher Zoo! Seelöwin Donna zieht vom Badischen nach Wuppertal

Anzeige

Seelöwin Donna wurde Mitte Juni 2015 in Karlsruhe geboren. Sie ist die Tochter von Stevie und Olivia, die auch in diesem Jahr mit dem kleinen Seelöwenbullen Emmett wieder für Nachwuchs gesorgt haben.Wie die Stadt weiter mitteilt, warten im Wuppertaler Zoo bereits drei Artgenossen auf Donna, darunter ein Bulle, ein männliches Jungtier und ein Weibchen.

Die neue Gruppe habe der EEP-Koordinator für Kalifornische Seelöwen (EEP: Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) ausgewählt. Mit dem Austausch der Tiere werde Inzucht vermieden und der genetische Pool vergrößert. "Auch Donnas Bruder Emmett wird daher wahrscheinlich im nächsten Jahr an einen anderen europäischen Zoo abgegeben", kündigt die Stadt an.

"Es ist schön, dass wir so einen guten Platz für Donna bekommen haben", erklärt Tiertrainerin und Kuratorin Claudia Vollhardt. Sie hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der einjährigen Seelöwin beschäftigt. Denn wichtig sei, dass die Tiere gewisse Grundkommandos kennen, das erleichtere den neuen Tierpflegern den Umgang.

"Wenn ich mit einem Tier wie Donna viel Zeit verbringe, schmerzt so ein Abschied jedoch schon", fügt Vollhardt an. Donna habe in den vergangenen Wochen auch gelernt, selbstständig in einen Transportkäfig zu springen. So könne sie mit möglichst geringem Stress auf Reisen gehen.