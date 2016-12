Nur ein Bruchteil der 25 Millionen Weihnachtsbäume, die alljährlich verkauft werden, stammt aus dem Wald. Die meisten werden auf Plantagen industriell angebaut. Aber geht es auch anders?

Ausgedehnten Weihnachtsbaumplantagen prägen beispielsweise in der Ortenau und im Odenwald das Landschaftsbild. „Das sind intensiv genutzte Monokulturen, keine romantischen Wälder“, sagt der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle.

Auf den bis zu zwei Hektar großen Äckern werden oft Kunstdünger, Totalherbizide wie Glyphosat und Insektizide eingesetzt, um vermeintlich perfekte Bäume zu produzieren. "Mit den meisten Weihnachtsbäumen holt man sich also keine Natur nach Hause, sondern ein Plantagenprodukt, das mit Gift und Dünger aufgepäppelt wurde", betont der NABU-Landeschef.

Eine sinnvolle Alternative sind Bio-Weihnachtsbäume: "Mit dem Kauf eines Bio-Baumes setzen Verbraucher ein Zeichen für den giftfreien Anbau von Weihnachtsbäumen." Orientierung bieten Gütezeichen etwa von Bioland, Naturland oder Demeter. Wer es noch "natürlicher" will, fragt am besten beim örtlichen Förster nach. Denn so manches Forstamt verkauft auch Bäume, die bei der Pflege des Waldes sowieso gefällt werden.

Selbst aussuchen und selbst "fällen"

Auch in Karlsruhe ist das möglich: Am Samstag, 17. Dezember, von 9 bis 15 Uhr kann man bei der Waldpädagogik (Waldzentrum, Linkenheimer Allee 10) entweder selber einen Baum aus der Weihnachtsbaumkultur fällen oder ein bereits geschlagenes Exemplar aus heimischen Wäldern rund um Karlsruhe aussuchen.

Die Gemeinde Weingarten verkauft ebenfalls Christbäume aus ihrem Wald. Es habe mehrere Vorteile seinen Weihnachtsbaum aus dem heimischen Gemeindewald zu beziehen, schreibt die Gemeinde: "Wir verzichten auf den Einsatz von Gift (Herbizide / Insektizide) und Düngemittel bei der Pflege unserer Weihnachtsbaumkulturen. Unsere Bäume werden auch nicht viele Kilometer transportiert bevor diese zum Verkauf angeboten werden. Unsere Bäume sind frisch, sie werden vor Ihren Augen gefällt. Die alles merken Sie am deutlich später einsetzenden Nadelverlust und am Geruch den nur ein frischer Weihnachtsbaum so an das heimische Wohnzimmer abgeben kann", erklärt die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Wer Interesse daran hat, kann sich per E-Mail (m.schmitt@weingarten-baden.de) an den Gemeindeförster wenden und auf Wunsch auch selbst sägen.

Wer einfach nur gerne selbst einen Weihnachtsbaum fällen möchte, kann dies unter anderem in den Kulturen des Christbaumhofes Frank in Rüppurr.

Fair geht vor - auch beim Christbaum

Auch fair angebaute und gehandelte Weihnachtsbäume werden in der Region angeboten – einziges Problem daran, das Laben "fairtrees" bedeutet nicht unbedingt, dass der Baum auch aus der Region kommt. Unter http://fairtrees.de kann man nachlesen, was hinter dieser Anbauweise steckt und wo es "faire Bäume" zu kaufen gibt. Und auf www.robinwood.de findet sich eine Liste der Anbieter von Bio-Weihnachtsbäumen.

Plastik ist nur bedingt eine Alternative

Bunte Plastik-Christbäume sind für den Nabu-Baden-Württemberg im Übrigen keine gute Alternative: Bäume aus Kunststoff nadeln zwar nicht, duften dafür aber auch nicht. Zudem belasten sie die Umwelt und enden letztlich immer irgendwann als Plastikmüll.