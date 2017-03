Chemische Institute am KIT: Land investiert 36 Millionen in Sanierung

36,6 Millionen Euro sind 2017 im Bauprogramm des Landes für den 7. Bauabschnitt der Sanierung der Chemischen Institute am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) veranschlagt. Das teilt das baden-württembergische Finanzministerium mit.

Die Chemischen Institute am KIT sind in einem 1968 errichteten Gebäudekomplex untergebracht. Das Gesamtsanierungskonzept sieht vor, die Gebäudeteile abschnittsweise zu sanieren. Der siebte Bauabschnitt umfasst nach Aussage des Ministeriums die Sanierung der Chemischen Institute im Gebäude 30.45 mit rund 17.000 Quadratmetern Raumfläche.

Das Projekt wird im Rahmen des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" umgesetzt. "Wir kümmern uns nicht nur um die soliden Finanzen des Landes, sondern auch um das gesamte Vermögen. Indem wir in die Sanierung der Chemischen Institute am KIT investieren, wollen wir den Bestand erhalten und auch den Sanierungsstau reduzieren", wird Finanzstaatssekretärin Gisela Splett in der Pressemitteilung des Landes zitiert.

Die Bauverwaltung investiert im Jahr 2017 voraussichtlich über eine Milliarde Euro in die Liegenschaften des Landes. In Baden-Württemberg stehen in diesem Jahr für die Ausgaben bei großen Bauprojekten (über 2 Millionen Euro) insgesamt rund 410 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung. Zudem laufen vNeubauprojekte unter zwei Millionen Euro und zahlreiche Projekte für Unterhalt und Sanierung.