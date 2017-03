vor 1 Stunde Corina Bohner Karlsruhe Charly's Silence: Karlsruhe stellt sich US-Präsident Trump vor

Karlsruhe will nicht "Second" nach "America first" sein - nein, Karlsruhe ist noch "vor first". Vorne, vorne halt, ganz vorne - sozusagen Vorbild! So kündigt sich die Fächerstadt zumindest in einem aktuellen Online-Video an, welches sich ganz im Stil der humoristischen "Second"-Welle an den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump richtet.