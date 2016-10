Chaos auf der A5? FDP fordert achtspurigen Ausbau bei Karlsruhe

Anzeige

"Damit es nicht permanent wegen Baustellen und Unfällen und aufgrund des ohnehin steigenden Verkehrsaufkommens zu einem Chaos kommt, brauchen wir eine große Lösung und gemeinsame Konzepte in der gesamten Region", sagte FDP-Bundestagskandidat Christian Jung bei einer Veranstaltung der Jungen Liberalen (JuLis) Mitte Oktober 2016 in Bretten.

"Dazu gehört für uns ein achtspuriger Ausbau der A5 zwischen Walldorf und Karlsruhe - wie er im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehen ist - und ein vierspuriger Ausbau der B36 rund um Graben-Neudorf", sagte Jung weiter.

In der Region habe man sich in vielen Parteien zu wenig oder gar nicht mit den Herausforderungen beschäftigt, die die künftige Belastung einer der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen mit sich bringe."Das rächt sich jetzt. Wir drängen ebenso auf eine nun greifbare rasche Verwirklichung der Zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth, die insbesondere auch den Landkreis Karlsruhe entlasten wird", so Jung.