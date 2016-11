Chaos am Altkleider-Container: Müllsünder halten Karlsruher Behörden in Atem

Die Altkleidercontainer an der Haltestelle Otto-Sachs-Straße in Karlsruhe

ka-news hat diese Fotos zum Anlass genommen, um beim Karlsruher Amt für Abfallwirtschaft (AfA) nachzufragen. Dort sind die Zustände in der Otto-Sachs-Straße durchaus nicht neu. "Dem Amt für Abfallwirtschaft ist bekannt, dass es in der Otto-Sachs-Straße in letzter Zeit zu Verunreinigungen gekommen ist."

Container werden als Mülleimer missbraucht

"In den Altglas- als auch Alttextilcontainern wurden in letzter Zeit verstärkt Restmüll und andere Dinge vorgefunden, die dort nicht hineingehören", heißt es in einer Stellungnahme des Amtes. Und auch vor den Containern sammle sich häufig der Müll. Es handle sich dabei sowohl um Kleidung und Müll, als auch um Dinge, die von "Sammlern" aus den Alttextilcontainer herausgefischt wurden.

"Immer wieder werden Alttextilcontainer geplündert. In der Regel werden dabei die hochwertigeren Alttextilien entwendet und der Rest landet neben den Containern. Allerdings gibt es auch Bürger, die Müll unerlaubterweise über die Container entsorgen", bestätigt das AfA.

KOD versucht die Täter zu ermitteln

Sobald das Amt auf Verschmutzungen aufmerksam wird, werden diese nach Aussage des AfA umgehend beseitigt. Werden normalerweise Altglas- und Altkleidercontainer wöchentlich geleert, ist das AfA in der Otto-Sachs-Straße mittlerweile täglich tätig.

"Derzeit fahren die Mitarbeiter des Amtes für Abfallwirtschaft die Otto-Sachs-Straße täglich an, um die Verunreinigungen vor Ort zu beseitigen", bestätigt das Presseamt der Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news. Dies sei für das AfA sehr arbeits- und kostenintensiv. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) habe daher im Rahmen der Streife auch ein Auge auf unerlaubte Abfallablagerungen, wie vor den Alttextilcontainern.

Unerlaubte Abfallablagerungen werden vom KOD nach Hinweisen auf den Verursacher durchsucht. Kann der Verursacher ermittelt werden, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem entsprechenden Bußgeld eingeleitet. Parallel erhält dann auch das Amt für Abfallwirtschaft eine Meldung, damit es die Ablagerungen entfernen kann. Die Täter aus der Otto-Sachs-Straße seien dem AfA aber nicht bekannt. Um diese zu ermitteln, müsste man den betroffenen Bereich "Tag und Nacht bewachen" - was weder das AfA noch der KOD leisten können.

Strafe oder Bußgeld drohen den Müllsündern

Anwohner, die solche Verschmutzungen bemerken, sollten sie schnellstmöglich über die Behördennummer 115 melden. Sollte dabei auch der Verursacher beispielsweise anhand seines Fahrzeugs festzustellen sein, können die Bürger auch das Kennzeichen angeben. Dann würde das Amt für Abfallwirtschaft Anzeige erstatten. Wird jemand erwischt, kann der Diebstahl aus einem Altkleidercontainer als Straftat geahndet werden, bei unerlaubten Abfallablagerungen droht dem Täter ein Bußgeld.

Allerdings seien, so beteuert das Amt für Abfallwirtschaft, die Zustände in der Otto-Sachs-Straße ein Einzelfall. Vergleichbare Verunreinigungen wie in der Otto-Sachs-Straße gebe es an anderen Standorten in der Stadt nicht.