Das erste Karlsruher Katzencafé hat am 1. November seine Eröffnung gefeiert! Ab sofort hat das "Cats Café" im 1. Obergeschoss der Kaiserpassage täglich geöffnet. ka-news stattete Café-Inhaberin Corinna Hönes am Eröffnungstag einen Besuch ab.

Endlich! Nach einer Umbauphase von über einem halben Jahr und mehreren verschobenen Eröffnungsterminen war es am 1. November soweit: das erste Karlsruher Katzencafé feierte seine Premiere! Nachdem sich die tierische Café-Idee bereits vor Monaten schon in der Fächerstadt herum gesprochen hatte (ka-news berichtete), war das Interesse der Karlsruher erwartungsgemäß hoch und teilweise bildete sich eine Schlange vor der Eingangstür.

54 Sitzplätze umfassen die 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Kaiserpassage 16. Von der Fläche nehmen allerdings etwas mehr als die Hälfte die Küche und einen geräumigen Rückzugsort der Samtpfoten ein. "Alle sechs Katzen haben sich super eingelebt und fühlen sich hier zuhause", erklärt Café-Inhaberin Corinna Hönes am Eröffnungstag. Bereits seit Juli sind die kleinen Tiger im Katzencafé und konnten sich an die Umgebung gewöhnen.

Kaffee trinken und Katzen streicheln

Moderne Farben, Retrolampen und ein riesiges Logo an der Wand, unterstreichen den hippen Stil des "Cats Café". Eine Spielecke und einen Kletterpark über den Köpfen der Besucher machen das Katzencafé für die Samtpfoten zum Erlebnispark. "Wir haben fast alles selbst entworfen und gebaut. Mein Freund Alexander Gens hat die letzten Monate seine gesamte Freizeit in das Projekt "Cats Café" gesteckt", sagt Hönes dankbar.

Das Prinzip eines Katzencafé hat sich bereits in Asien und vereinzelten deutschen Großstädten erfolgreich durchgesetzt. Besonders Katzen-Fans die sich keine eigene Katze halten können, haben im Katzencafé die Möglichkeit, Knuffel, Snoopy, Mona und Co. zu streicheln oder mit ihnen zu spielen. Dabei müssen sich die Gäste allerdings auch an Regeln halten: "Wir haben sogenannte Katzen-AGBs aufgehängt, um auf den korrekten Umgang mit unseren Katzen hinzuweisen", informiert Hönes.

Eröffnung Cats Café Karlsruhe Alle Bilder

Samstag ist "Miautaschen-Tag"

Das Katzencafé hat täglich von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet und beschäftigt aktuell 17 Mitarbeiter. Die Speisekarte beinhaltet vegetarische und vegane Mahlzeiten und Kuchen aber auch Kaffee und Tee. Viele Speisen funktionieren nach einem Baukastenprinzip und können individuell von den Gästen zusammengestellt werden.

"Wir veranstalten auch Specials wie unseren "Miautaschen Samstag", an dem wir asiatische Maultaschen nach den Charakteren oder Farben unserer sechs Katzen abstimmen. Diese Maultaschen sind dann beispielsweise scharf wie Mona, rot wie Tatjana oder deftig wie Knuffel", erklärt die Katzencafé-Gründerin.