vor 13 Stunden Calw Calw ist dagegen: Bad Herrenalb soll nicht zum Landkreis Karlsruhe wechseln

Der Landkreis Calw will die Stadt Bad Herrenalb trotz deren Wunsch nach einem Kreiswechsel behalten. "Wir stehen zu Bad Herrenalb", sagte Landrat Helmut Riegger am Montagabend in Calw.