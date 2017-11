vor 1 Stunde Peru Busunglück in Peru: Karlsruher Student unter den Toten

Bei einem Busunfall in Peru am vergangenen Montag ist ein Student aus Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Drei weitere Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) seien auch in dem Bus gewesen und werden noch vermisst, wie eine Sprecherin des KIT am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.