Bundestagswahl 2017: Karlsruher Parteien schicken Kandidaten ins Rennen

Der Kandidat der Karlsruher CDU steht schon seit Juli fest: Die Christdemokraten schicken ihren amtierenden Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther ins Rennen. Der KSC-Präsdient wurde von den CDU-Mitgliedern Anfang Juli in der Knielinger Sängerhalle mit 89 Prozent der Stimmen nominiert.

Nun stehen weitere Kandidaten fest: Wie die Karlsruher SPD in einer Pressemitteilung erklärt, wurde am Mittwochabend Parsa Marvi, Fraktionsvorsitzender der SPD im Karlsruher Gemeinderat, mit 97 Prozent zum Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt gewählt. Das Zeil sei es, ein Direktmandat anzustreben, so die SPD.

Auch den Linken steht der Kandidat inzwischen fest: Michel Brandt wurde am Mittwoch ohne Gegenstimme zum Bundestagskandidaten für Karlsruhe gewählt. Wie die Linke in ihrer Pressemitteilung erklärt, standKarin Binder, die Karlsruhe drei Legislatorperioden in Berlin vertreten hat, nicht mehr zur Wahl.

Wer für die Grünen in den Bundestagswahlkampf zieht, entscheidet sich am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, im Verdi-Haus. Dem Kreisvorstand liegt nach eigener Aussage die schriftliche Bewerbung der Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl vor. Die Entscheidung liegt dann bei den Grünen-Mitgliedern.