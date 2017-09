vor 51 Minuten Corina Bohner Julia Wessinger Karlsruhe Bundestagswahl 2017: Diese Karlsruher Kandidaten sind im Bundestag

Die Wahllokale sind geschlossen und die Stimmzettel gezählt: Der neue Bundestag zählt 709 Sitze, 96 davon gehen an Baden-Württemberg. In Karlsruhe haben es fünf Direktkandidaten in den neuen Bundestag geschafft.