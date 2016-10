Büros und Wohnhäuser betroffen: 20 Einbrüche in der Region am Wochenende

Anzeige

Einbrecher im Stadtkreis Karlsruhe unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren Wohnungseinbrecher in vielen Fällen in Stadt- und Landkreis unterwegs.

Im Michael-Pacher-Weg in Karlsruhe-Neureut gelangten unbekannte Täter am Freitagabend zwischen 20 und 23 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere eines Einfamilienhauses. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Ebenfalls in Karlsruhe-Neureut, im Goldregenweg, wurde am Samstagnachmittag ein Einfamilienhaus aufgebrochen. Auch hier war die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume von unbekannten Tätern durchwühlt worden. Auch hier kam Bargeld abhanden.

Zwei Notebooks erbeuteten Unbekannte am Samstagabend in der Königsberger Straße in Karlsruhe-Waldstadt zwischen 16.45 und 20.30 Uhr. Dort hatte sich der Täter wiederum durch die aufgehebelte Terrassentür zu dem Einfamilienhaus Zutritt verschafft und sämtliche Zimmer durchsucht.

In der Moningerstraße in der Karlsruher Weststadt betrat ein Täter gleich zwei Mal in derselben Nacht zum Sonntag eine Wohnung im Erdgeschoss über eine offen stehende Balkontür, wie anhand einer Überwachungsanlage festzustellen war. Sowohl um 1.39 Uhr als auch um 2.40 Uhr hielt sich der Täter in der Wohnung auf und betrat dort sämtliche Zimmer, sogar diese in denen die Bewohner schliefen. Aus der Küche entwendete der Täter ein Laptop, einen Ausweis und Bargeld.

Bei Bürocontainer-Einbrüchen "Im Schlehert" haben vermutlich zwei Täter am Wochenende einen insgesamt vierstelligen Sachschaden angerichtet. Dagegen fiel der Wert der erbeuteten Gegenstände eher bescheiden aus. Die Unbekannten hatten zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh zunächst zwei aufeinandergestellte Container einer Straßenbaufirma heimgesucht und nach gewaltsamem Überwinden der Türen im Inneren sämtliche Schränke und Spinde aufgebrochen. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertsachen etwas fanden, lässt sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten.

Nach Aufschneiden des massiven Metallzaunes gelangten sie dann auf das benachbarte Areal des Amtes für Abfallwirtschaft, wo sie auf gleiche Art und Weise in einen Container gelangten. Hier brachten sie neben Getränken noch einen geringen Bargeldbetrag an sich.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 0721/576403 um seine Meldung beim Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden gebeten. Meldungen außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Nummer 0721/939-4611 entgegen.

Einbrecher durchsuchen ein Schuhgeschäft

Auch die Betreiber eines Schuhhauses in der Kaiserstraße wurden Opfer von Einbrechern. Die Unbekannten waren zwischen Samstagabend und Montagmorgen über das Treppenhaus gewaltsam in den im Obergeschoss gelegenen Bürotrakt eingedrungen und hatten sich von dort aus Zugang zu sämtlichen Geschäftsräumen verschafft.

Während sie die Waren offenbar unberührt ließen, richteten sie beim Durchsuchen von Schränken und Spinden ein derartiges Durcheinander an, dass erst über eine Bestandsaufnahme geklärt werden kann, was sie mitgenommen haben. Nach Abschluss der Spurensicherung hat der Bezirksdienst des Polizeireviers Marktplatz die weiteren Ermittlungen übernommen.

Friseurbesuch außerhalb der Öffnungszeiten

Ein Laptop, eine Registrierkasse und Bargeld waren die Beute von drei Einbrechern in einen Friseursalon in der Schinnrainstraße am Samstag gegen 2.45 Uhr. Die Täter wurden auf der Flucht in Richtung Killisfeldstraße von einem Zeugen beobachtet. Ein circa 190 cm großer Mann mit Fahrrad stand Schmiere, während zwei dunkel gekleidete jüngere Männer den Einbruch begingen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721749070, zu melden.

Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Karlsruhe

In Bretten waren zwei Wohnhäuser im Birkenweg und in der Kechlerstraße betroffen und Behältnisse durchsucht. Im Birkenweg kam Schmuck von unbekanntem Wert abhanden; im zweiten Objekt gingen die Täter leer ausgingen.

In Waghäusel-Wiesental in der Stefanstraße wurde ebenfalls ein Haus nach Wertsachen durchsucht. Bislang war nicht zu klären, was dort im Einzelnen abhanden kam.

Bargelder in Höhe von 200 Euro kamen bei einem Einbruch in Stutensee-Spöck abhanden, wo die Täter nach vergeblichen Hebelversuchen an der Terrassentür schließlich durch ein daneben liegendes Fenster eindrangen.

Verrechnungsschecks, Schmuck und Bargeld wurden aus einem Einfamilienhaus in der Silcherstraße in Eggenstein gestohlen. Dort ist mit einem Hebelwerkzeug ein Kellerfenster aufgebrochen und das gesamte Haus durchsucht worden.

Durch das Aufhebeln eines größeren Seitenfensters gelangten Einbrecher am Freitag zwischen 13 Uhr und 21.10 Uhr in ein Haus in Ettlingen in der Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg. Auch dort waren mehrere Zimmer durchsucht worden. Letztlich kamen Schmuck und Uhren abhanden.

Ein Kindergarten in Berghausen betroffen

Einen geringen Bargeldbetrag sowie zwei Laptops erbeutete zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag ein Einbrecher im Kindergarten Am Stadion in Berghausen. Nachdem er ein Fenster zu einem Gruppenraum aufgebrochen und ins Gebäude eingestiegen war, durchsuchte er im gesamten Kindergarten Schränke und Behältnisse.

Der Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch eventuelle Zusammenhänge mit zurückliegenden Einbrüchen im selben Gebäude sowie in einem weiteren Berghausener Kindergarten. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 0721/4539227 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Durlach unter der Nummer 0721/49070 entgegen.

Zahlreiche Einbrüche auch in Pforzheim

In der Zeit von Freitag, 19.10 Uhr auf Samstag, 00.40 Uhr gelangten Diebe in alle drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Rittman-Straße, so die Polizei. In allen Wohnungen hatte sie es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Mit sechs Rolex-Uhren und Goldschmuck verließen sie das Gebäude.

In der Lukas-Moser-Straße kam es in der Zeit von Samstag, 8.45 Uhr bis 21.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Auch dort entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck, nachdem sie alle Schränke und Schubladen im Innern durchsucht hatten. Ebenfalls am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 14.15 Uhr gelangten die Diebe in eine Wohnung in der Hertzstraße. Hier ist bislang noch nicht bekannt ob etwa entwendet wurde.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Samstag, 18.00 Uhr auf Sonntag, 15.30 Uhr in der Meisenstraße. Hier stiegen Einbrecher über einen Balkon in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Wiederum mit Bargeld und Schmuck verließen sie die durchsuchte Wohnung. Der Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, muss noch ermittelt werden.

Wohnhaus im Enzkreis durchsucht

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 08.30 Uhr bis Sonntag, 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Buchenweg in Dürrn. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und verließen anschließend wieder das Grundstück. Ob etwas entwendet wurde kann bislang noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 oder an das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211.