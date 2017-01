In Karlsruher Gemeinderat standen am Dienstag die Pläne zum Bürgerzentrum-Mühlburg auf der Tagesordnung: Nach über drei Jahren wurden die Planungen zum Neubauprojekt am Entenfang in Form eines Bebauungsplans festgezurrt. Kritik gab es im Vorfeld vonseiten der Anwohner.

"Ungeteilte Zustimmung" stellte Oberbürgermeister Frank Mentrup fest, mit 43 Ja-Stimmen gab der Gemeinderat seine Zustimmung zum Bebauungsplan am Entenfang. Auf rund 1,25 Hektar soll an der Weinbrennerstraße zwischen Entenfang und Südtangente ein neues Bürgerzentrum inklusive Stadtteilbibliothek entstehen. Der Komplex ist auf dem derzeitigen Parkdeck der Volkswohnung vor dem mittleren der drei Hochhäuser geplant.

Die Anwohner äußerten sich bereits zu Beginn der Planungen im November 2013 ablehnend: Sie befürchten wachsende Lärm-Beeinträchtigungen, den Wegfall von Bäumen und des Kinderspielplatzes sowie Parkmangel. Soweit soll es nicht kommen, versichert die Stadt. Das geplante Bürgerzentrum wurde in das Gutachten zur Beurteilung der Lärmsituation einbezogen: Zusätzliche Baumaßnahmen zum Schallschutz sollen diese Befürchtungen der Anwohner zerstreuen.

Anwohner sind gegen Neubau

Zum Thema mangelnder Parkraum verweist die Stadt auf öffentliche Parkplätze am Entenfang, welche den hinzukommenden Parkplatzbedarf durch das Bürgerzentrum auffangen sollen. Rund 30 zusätzliche Parkplätze sollen entlang der Weinbrennerstraße entstehen - hier ist ein Umbau vorgesehen, der "zur Verbesserung der verkehrlichen Situation insbesondere für Radfahrer erforderlich ist." Zudem sind 36 Stellplätze in einer Tiefgarage geplant.

Auch in Hinblick auf die grüne Oase zwischen den Hochhäusern kann die Stadt beruhigen: 16 neue Bäume sind auf dem Planungsgelände vorgesehen, zudem soll das Flachdach begrünt werden. Der Kinderspielplatz soll nicht beseitigt, sondern vielmehr ertüchtigt werden "und so sogar eine deutliche Aufwertung erfahren", lässt die Stadt im Satzungsbeschluss verlauten.

Nach Auslage des Bebauungsplans im Herbst 2016 gab es jedoch erneut Kritik: "Mehrere Anwohner sind der Auffassung, dass der Bebauungsplan sich nicht am Bedarf orientiere", fasst die Stadt die Einwände zusammen. Und weiter: "Sowohl für das Bürgerzentrum, das an seinem derzeitigen Standort sehr gut untergebracht sei, als auch für Veranstaltungsräume fehle jegliche Erforderlichkeit. Die Stadtteilbibliothek würde sich als Fehlinvestition erweisen, da Printmedien ohnehin Auslaufmodelle seien."

Für Gewerbegebiet ungeeignet

Die Stadtverwaltung widerspricht: Umfangreiche Überprüfungen würden den Bedarf einer solchen Einrichtung belegen. Der Standort in der Weinbrennerstraße sei fußläufig sehr gut erreichbar und befinde sich in zentraler Lage. Man sehe einen großen Bedarf für ein kulturelles Zentrum, in welchem auch vielfältige Gruppenangebote mit Kindern und Jugendlichen stattfinden können. Auch die Ausleihe an Büchern und elektronischen Medien in der Stadtbibliothek sei nicht rückläufig sondern eher ansteigend als stagnierend.

Anregungen zum Bebauungsplan gab es unter anderem auch von der Industrie- und Handelskammer Karlsruher (IHK): Ob die Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen an dieser Stelle möglich wäre? "Das Plangebiet ist [...] bereits heute mit Wohnungen bebaut, eine Umwandlung in eine gewerblich genutzte Fläche ist an dieser Stelle städtebaulich auch nicht gewünscht", so die Stellungnahme der Stadt. Konkrete Anregungen zur Planung wurden darüber hinaus nicht vorgelegt, heißt es in den städtischen Unterlagen.