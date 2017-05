Seit 2008 ist Wolfram Jäger (CDU) bereits Bürgermeister im Karlsruher Rathaus. Zum Jahresende geht er nun in den Ruhestand. Auch wenn er noch ein halbes Jahr im Amt ist, läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits. Die CDU-Fraktion hat schon einen geeigneten Kandidaten im Blick.

Seit mehr als 30 Jahren, genau genommen seit 1984, gehört Wolfram Jäger als CDU-Mitglied dem Karlsruher Gemeinderat an. Seit Oktober 2008 ist der zudem Bürgermeister und zuständig für das zweite Dezernat im Rathaus. Damit fallen die Bereiche Kultur, Personal und Organisation, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung sowie Statistik und Wahlen in seinen Aufgabengebiet. Genau dieser Posten wird zum Jahresende frei.

CDU will Stadtrat Käuflein ins Rennen schicken

Ausgeschrieben wird die Beigeordnetenstelle am 30. Juni. Wer sich für die CDU-Fraktion bewerben soll, scheint schon geklärt zu sein: "Die CDU-Fraktion Karlsruhe schlägt Albert Käuflein als neuen Dezernenten für das Dezernat 2 - Kultur, Ordnung und Personal vor. Sie ist stolz darauf, dass sie in der guten Lage war, aus zwei bestens geeigneten, erfahrenen Bewerbern eine Wahl treffen zu können", heißt es in einer entsprechenden Pressemeldung der Fraktion.

In Entscheidung fiel in der Fraktionsversammlung in einer geheimen Wahl. Käuflein konnte sich dabei gegen Bettina Meier-Augenstein durchsetzen, so die Fraktion auf Anfrage von ka-news. Die Entscheidung fiel nach der Vorstellung der beiden Kandidaten. "Herr Käuflein ist ein ausgewiesener Fachmann mit langjähriger politischer Erfahrung und Kenntnis der Karlsruher Verwaltung. Gleiches gilt für seine fraktionsinterne Mitbewerberin", teilen die Christdemokraten weiter mit.

Auch Erster Bürgermeister denkbar?

"Karlsruhe steht vor schwierigen Aufgaben in der Zukunft. Neben der objektiven und subjektiven Sicherheit in Karlsruhe steht die Stadtverwaltung im Oberzentrum Karlsruhe vor den Herausforderungen, sich als moderner Arbeitgeber aufzustellen sowie den ständig wachsenden Wünschen der Bürgerschaft auf Teilhabe an der Stadtentwicklung gewährleisten zu können", so Tilman Pfannkuch, Fraktionsvorsitzender der Karlsruher CDU-Gemeinderatsfraktion.

Ob Käuflein auch den Posten des Ersten Bürgermeisters von Jäger übernehmen soll, steht "aktuell nicht zur Debatte", heißt es vonseiten der CDU. Die Fraktion wolle sich nach eigenen Angaben "zu gegebener Zeit" darüber beraten. Der Erste Bürgermeister ist der ständige Stellvertreter des Oberbürgermeisters.