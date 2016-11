Brutaler Raub in Rheinstetten: Drei Täter stehlen ein Handy

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Rheinstette-Forchheim ein 26-jähriger Fußgänger ausgeraubt worden. Drei Täter hatten ihn auf dem Heimweg angegriffen, berichtet die Karlsruher Polizei.

"Zu einem Raubdelikt kam es in der Nacht auf Dienstag in Rheinstetten-Forchheim, als drei Männer einen etwa gleichaltrigen Fußgänger zunächst körperlich angingen und schließlich sein Handy raubten", schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Der Passant erlitt hierbei mehrere Verletzungen und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Der 26-jährige Geschädigte befand sich gegen 23.15 Uhr auf dem Weg nach Hause. Er ging gerade die Karlsruher Straße entlang, als ihn etwa auf Höhe der Albgaustraße drei 25 bis 30 Jahre alte Männer ansprachen. In der Folge wurde der Geldbeutel des jungen Mannes von einem der Unbekannten vergeblich nach Bargeld durchsucht, woraufhin das Portemonnaie zurückgegeben wurde.

Anschließend drückten zwei der Täter das Opfer an eine Hauswand, während es vom Dritten durchsucht wurde. Dabei fand der Räuber in einer Hosentasche des 26-Jährigen ein Mobiltelefon und nahm dieses an sich. Das wollte der Geschädigte jedoch verhindern und begann sich zur Wehr zu setzen. Daraufhin malträtierte das Trio den Mann mit mehreren Schlägen und Tritten. Nach kurzer Zeit ließen sie wieder von ihm ab und flüchteten mit dem gestohlenen Handy über die Albgaustraße.

Geschädigter kann erst von zu Hause die Polizei rufen

Der Beraubte setzte anschließend seinen Weg fort und informierte von zu Hause aus die Polizei. Bei der sofortigen Fahndung nach den drei Räubern konnten diese jedoch nicht mehr aufgegriffen werden.

Ein ebenfalls verständigter Rettungswagen brachte den Verletzten, der durch die Misshandlungen der Unbekannten eine Kopfplatzwunde, mehrere Hämatome und Schürfwunden erlitt, zur ambulanten Behandlung in die Notaufnahme des Städtischen Klinikums.

Die drei flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - zwischen 25 und 30 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß mit einer sportlichen Figur - südländisches Erscheinungsbild - waren allgemein dunkel gekleidet und trugen Kapuzen und Jacken - einer der Täter hatte zudem eine Baseballkappe auf. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/9395555 entgegen.