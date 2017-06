Die Sanierung der beiden Stuttgarter Brunnen auf dem Schlossplatz zieht sich hin. Erst Mitte Juli soll wieder Wasser sprudeln - ursprünglich war Anfang Mai anvisiert. Das teilte eine Sprecherin des zuständigen Finanzministeriums am Freitag mit.

Der Grund: Bei einer Grundreinigung im Oktober hatten nicht alle Kalkablagerungen entfernt werden können. "Die Nachreinigung erfolgt in Handarbeit", sagte die Sprecherin. Dies sei zeitintensiver als erwartet. Zunächst hatte "Bild" darüber berichtet.

Auch in Karlsruhe plätschert es nicht in allen Brunnen und Wasserspielen. So steht die Frauen-Figur im Brunnen auf dem Stephanplatz im Trockenen. Auch am Kaiser- und Kolpingplatz sprudelt kein Wasser, wie aus Medienberichten hervorgeht.