Gegen 14.10 Uhr ist es auf der A5 auf Höhe Weingarten-Waldbrücke in Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall gekommen. Insgesamt sollen drei Lkw beteiligt sein. Der Verkehr staut sich bereits bis Karlsruhe-Mitte zurück.

Aktualisierung, 16 Uhr

Am Donnerstag um 14.10 Uhr ist es auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Norden kurz vor der Ausfahrt zum Parkplatz Höfenschlag zu einem Auffahrunfall gekommen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Ein 43-jähriger italienischer Sattelzugfahrer war auf der rechten Fahrspur sehr schnell unterwegs, obwohl sich bereits vor ihm ein Stau gebildet hatte.

Ein 32-jähriger Golf-Lenker wollte verbotenerweise auf die Standspur fahren und lenkte noch kurz vor dem Sattelzug nach rechts. Dieser erwischte den Golf und schleuderte ihn gegen die Leitplanke. Danach prallte er auf einen am Stauende stehenden polnischen Sattelzug, der in der Folge auf einen davor stehenden slowenischen Lastwagen geschoben wurde.

Der Motor im Verursacherfahrzeug begann zu brennen, konnte aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der 43-jährige Lkw-Fahrer und der 32-jährige Golf-Lenker wurden mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 130.000 Euro geschätzt.

Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe wurde das Umweltamt eingeschaltet. Derzeit sind noch der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet. Mit Behinderungen muss noch in den nächsten beiden Stunden gerechnet werden.

