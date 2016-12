vor 1 Stunde Karlsruhe Brennende Gasflache: Defekt löst in Karlsruhe einen Feuerwehreinsatz aus

Nach dem Austritt von Propangas kam es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr vor einem Anwesen in der Gottesauer Straße zu einer Stichflamme und verletzte einen 46-Jährigen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.